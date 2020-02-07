Экономические санкции Британии против РФ помешают торговле и экономике

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин считает, что Лондон после окончательного выхода из Европейского союза не введет самостоятельные экономические санкции против России. Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.

Переходный период продолжается, поэтому Лондон и Брюссель согласовывают формат будущего сотрудничества​​​. Этот период продлится до конца 2020 года, после чего Великобритания начнет жить без членства в Евросоюзе.

«Пока анонсировали лишь одно — Великобритания вводит свой режим «закона Магнитского» в той интерпретации, в какой она была сделана в США и Канаде», — сказал посол.

По его словам, закон направят не сугубо против РФ, а против серьезных нарушений прав человека в мире. Касательно остального в Лондоне пока молчат. Андрей Келин не верит в то, что введут экономические санкции, поскольку это помешает режиму либерализации экономики и торговли, на котором сейчас и строится концепция Brexit.