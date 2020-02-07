Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

 Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы
Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

 Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса
Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

Переговоры Путина и Лукашенко продолжились с участием российской делегации

 Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина

Источник в Госдуме подтвердил гибель депутата Хайруллина
Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

 Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы
Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

Председателя СБ ООН шокировала новость об отзыве постпреда Туниса

 Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса
18:39   7 Февраля 2020
Россия

Экономические санкции Британии против РФ помешают торговле и экономике

Экономические санкции Британии против РФ помешают торговле и экономике

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин считает, что Лондон после окончательного выхода из Европейского союза не введет самостоятельные экономические санкции против России. Британия вышла из ЕС 31 января 2020 года.

Переходный период продолжается, поэтому Лондон и Брюссель согласовывают формат будущего сотрудничества​​​. Этот период продлится до конца 2020 года, после чего Великобритания начнет жить без членства в Евросоюзе. 

«Пока анонсировали лишь одно — Великобритания вводит свой режим «закона Магнитского» в той интерпретации, в какой она была сделана в США и Канаде», — сказал посол.

По его словам, закон направят не сугубо против РФ, а против серьезных нарушений прав человека в мире. Касательно остального в Лондоне пока молчат. Андрей Келин не верит в то, что введут экономические санкции, поскольку это помешает режиму либерализации экономики и торговли, на котором сейчас и строится концепция Brexit.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #санкции #британия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...