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18:15   7 Февраля 2020
Россия

Путин и Лукашенко прервали переговоры, чтобы сыграть в хоккей

Путин и Лукашенко прервали переговоры, чтобы сыграть в хоккей

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили сыграть в хоккей, прервав переговоры в Сочи. Об этом стало известно в пятницу, 7 февраля. 

Глава российского государства по традиции вышел на лед под 11-м номером, а Лукашенко — под номером один. Участники игры перед стартом провели разминку, во время которой Лукашенко сделал несколько бросков в сторону представителей СМИ.

Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с российским лидером обсудил исторические вопросы. Их встреча прошла в пятницу в городе Сочи.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #лукашенко #хоккей

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