Путин и Лукашенко прервали переговоры, чтобы сыграть в хоккей

Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили сыграть в хоккей, прервав переговоры в Сочи. Об этом стало известно в пятницу, 7 февраля.

Глава российского государства по традиции вышел на лед под 11-м номером, а Лукашенко — под номером один. Участники игры перед стартом провели разминку, во время которой Лукашенко сделал несколько бросков в сторону представителей СМИ.

Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: Президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде pic.twitter.com/UMpgnQP7pe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Ранее Лукашенко сообщил, что на переговорах с российским лидером обсудил исторические вопросы. Их встреча прошла в пятницу в городе Сочи.