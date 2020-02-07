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17:58   7 Февраля 2020
Россия

Пассажир пропавшего под Казанью вертолета прислал координаты по SMS

Пассажир пропавшего под Казанью вертолета прислал координаты по SMS

Пассажир пропавшего под Казанью вертолета Bell 407 прислал координаты с местоположением самолета по SMS, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

«Возможно, все живы. Но связаться с ними не могут — там очень плохо ловит телефон», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что частный вертолет с тремя людьми на борту упал под Казанью. Прокуратура предполагает, что вертолет разрушен. Состояние людей на борту уточняется. Известно, что вертолет вылетел из столицы Татарстана и успел преодолеть 28 километров, прежде чем диспетчеры потеряли с ним связь.

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Автор: Алина Бранцевич
#вертолет #казань #bell

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