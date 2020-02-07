Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию «Киев пост», выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте министерства.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке».

В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного курса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.