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Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

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18:23   7 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию «Киев пост», выдержки из которого были опубликованы в пятницу на сайте министерства.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке».

В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила стремление страны в НАТО с формулировкой о «необратимости евроатлантического курса Украины». Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного  курса. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. 

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #нато

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