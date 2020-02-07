Отечественная радиоэлектроника защитит страну от кибератак

Практика перехода на отечественные компоненты и оборудование в особо важных для государства отраслях весьма распространена среди стран, которые сохраняют суверенитет. Об этом в комментарии «Слову и Делу» заявил эксперт в области IT-технологий Леонид Делицын.

Ранее министерство промышленности и торговли предложило ввести ограничения на закупки госкомпаниями зарубежной радиоэлектроники в пользу отечественных компонентов. По словам Делицына, в заявлении ведомства ничего не говорится о дотациях госкомпаниям со стороны властей на закупки российских компонентов, которые имеют большую стоимость, чем зарубежные.

«Можно предположить, что отечественная продукция всегда будет дороже, чем та, которую можно будет приобрести на других рынках», — добавил Леонид Делицын.

Действительно, не все страны готовы пойти на такое, но, если государство стремится сохранить суверенитет, оборону и промышленность, тогда нужно стимулировать именно национальные компании производить необходимо оборудование.

«Использование отечественного оборудования на определенном уровне может снизить риски атак», — считает Леонид Делицын.

По его мнению, устройства, которые работают на национальных компонентах, понятны отечественным инженерам, поэтому они смогут протестировать и проверить технику на уязвимости.