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18:04   7 Февраля 2020
Россия

Манукян считает, что оппозиция манипулирует Днем Победы, требуя всеобщую амнистию

Манукян считает, что оппозиция манипулирует Днем Победы, требуя всеобщую амнистию

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал идею об амнистии участников «московского дела» в честь Дня Великой Победы. Его слова передает интернет-издание Nation News в пятницу, 7 февраля. 

Ранее лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков, активист Егор Жуков и другие оппозиционные депутаты Мосгордумы предложили освободить участников «московского дела», включив их в проект амнистии ко Дню Великой Победы. Соответствующее предложение уже внесли на рассмотрение Мосгордумы. 

Манукян назвал действия оппозиционеров «гнусной манипуляцией». Он уверен  — День Победы и незаконные протесты не должны фигурировать рядом, потому что 9 мая — это святой праздник для россиян. 

«И то, что сейчас возникла инициатива амнистии конкретно по "московскому делу", на мой взгляд, это абсолютно некрасиво, как минимум»,  — размышляет Манукян. 

Он призвал оппозицию не пиариться на 75-летии Победы, «прикасаясь» к святому для жителей России дню. Он отметил, что даже если парламент примет проект по амнистии, освобождению будут подлежать только те, кто был осужден по нетяжким статьям, а участники «московского дела» под такой критерий не подходят.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #общество #манукян

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