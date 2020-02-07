Манукян считает, что оппозиция манипулирует Днем Победы, требуя всеобщую амнистию

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян прокомментировал идею об амнистии участников «московского дела» в честь Дня Великой Победы. Его слова передает интернет-издание Nation News в пятницу, 7 февраля.

Ранее лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков, активист Егор Жуков и другие оппозиционные депутаты Мосгордумы предложили освободить участников «московского дела», включив их в проект амнистии ко Дню Великой Победы. Соответствующее предложение уже внесли на рассмотрение Мосгордумы.

Манукян назвал действия оппозиционеров «гнусной манипуляцией». Он уверен — День Победы и незаконные протесты не должны фигурировать рядом, потому что 9 мая — это святой праздник для россиян.

«И то, что сейчас возникла инициатива амнистии конкретно по "московскому делу", на мой взгляд, это абсолютно некрасиво, как минимум», — размышляет Манукян.

Он призвал оппозицию не пиариться на 75-летии Победы, «прикасаясь» к святому для жителей России дню. Он отметил, что даже если парламент примет проект по амнистии, освобождению будут подлежать только те, кто был осужден по нетяжким статьям, а участники «московского дела» под такой критерий не подходят.