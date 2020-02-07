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17:38   7 Февраля 2020
Россия

Петербург предложили сделать второй столицей РФ

Петербург предложили сделать второй столицей РФ

Закрепить концепцию двух столиц России в основном законе предложил депутат ЗакСа Александр Егоров на обсуждении поправок к Конституции.

Егоров признался, что подсмотрел идею в письме жителя Москвы, отправленном на имя спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Депутат считает предложение неоднозначным, но достойным обсуждения.

«Я ответил автору, что озвучу его предложение», — сказал Егоров.

По словам члена рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Сергея Белова, Петербург итак де-факто является второй столицей России, ведь в нем находятся Конституционный суд и командование ВМФ России. От напомнил, что нынешний статус Москвы также не мешает федеральным органам власти базироваться за МКАД.

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Автор: Алина Бранцевич
#петербург #загс #столица #егоров

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