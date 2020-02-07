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17:39   7 Февраля 2020
Россия

Лаврова встретили в Каракасе с музыкой и танцами

Лаврова встретили в Каракасе с музыкой и танцами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 7 февраля, прилетел в Каракас, чтобы встретиться с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. Главу российского внешнеполитического ведомства встретили с музыкой.

Ансамбль симфонического оркестра Венесуэлы исполнил национальную мелодию Joropo, потому что название отдаленно напоминает русское слово «хорошо». Министр Хорхе Арреаса лично проконтролировал генеральную репетицию перед прибытием главы МИД РФ.

Позже в пятницу Сергей Лавров встретится с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Также главу МИД России примет венесуэльский лидер Николас Мадуро. В последний раз Сергей Лавров посещал Каракас в 2011 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #видео #лавров #венесуэла

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