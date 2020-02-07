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17:27   7 Февраля 2020
Россия

Минздрав сообщил, что в течение двух месяцев появятся новые лекарства от рака у детей

Минздрав сообщил, что в течение двух месяцев появятся новые лекарства от рака у детей

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, новые лекарства для лечения детской онкологии будут зарегистрированы в течение двух месяцев. 

«На регистрацию сданы компаниями досье по тем дозировкам, которые требовались, особенно детской онкологии», — рассказал Мурашко журналистам в пятницу. 

Глава Минздрава не уточнил названий лекарственных препаратов. Мурашко добавил, что был проведен детальный анализ того, каких препаратов не хватает в области лечения детской онкологии. Затем, заметил он, были проведены переговоры с компаниями, чтобы один из видов противоопухолевого препарата Аспарагиназа появилась на рынке в России.

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Автор: Галина Кандинская
#онкология

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