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17:34   7 Февраля 2020
Россия

Разыскиваемого за четыре убийства россиянина арестовали в Венеции

Разыскиваемого за четыре убийства россиянина арестовали в Венеции

Россиян, который с 2013 года находится в розыске по обвинению в убийстве четырех человек, арестован в гостинице материковой части Венеции. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает РИА Новости. 

Отмечается, что 51-летний мужчина остановился в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве вместе с супругой и сыном. О нахождении потенциально опасного человека, находящегося в розыске по линии Интерпола, сообщили администраторы отеля. 

После того, как мужчину задержали, правоохранители выяснили, что россиянин считается ответственным за руководство преступной организации, которая занимается отмыванием денежных средств. Отмечается, что она была в составе еще большей преступной группировки, которая действовала в московском регионе. 

«Российский суд считает его виновным в организации убийства четырех человек в 2012 году в квартире города Раменское», — заявил капитан Блази.

Мужчину разыскивали с 2013 года. Он прожил несколько лет неподалеку от Малаги. В ноябре прошлого года против него был выписан ордер на международный арест. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #розыск #политика #общество

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