Цены на медицинские маски завысили в 68 регионах РФ

Федеральная Антимонопольная Служба РФ выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 года в 68 регионах России. Антимонопольщики провели мониторинг цен на маски вместе с Росздравнадзором.

«Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2–2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз», — сказал замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации закупали маски в декабре 2019 – январе 2020 года зафиксирован в Республике Адыгея, где маски подорожали в 15 раз. В Республике Дагестан маски подорожали в шесть раз, а в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве – почти в пять раз. После этого в Госдуме сообщили, что в ближайшие дни начнут рассматривать законопроект против завышения цен в аптеках.