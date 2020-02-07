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17:09   7 Февраля 2020
Россия

Политолог Гаспарян указал на нестыковки в заявлениях Навального по Конституции РФ

Политолог Гаспарян указал на нестыковки в заявлениях Навального по Конституции РФ

Политолог и публицист Армен Гаспарян в своем Telegram-канале указал на очередную смену позиции и отказ от собственных слов основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального. Блогер несколько лет назад, фантазируя о себе в качестве президента РФ, заявил, что первым делом начнет проводить блок реформ, в который также входит изменение Конституции. В 2020 году ютубер от своих слов отказался.

Как отметил Гаспарян, Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы» от 14 июля 2017 года заявил, что проведет ряд изменений в стране, если станет президентом. Среди прочего блогер рассказал, что внесет поправки в Конституцию РФ, которые не позволят главе государства «узурпировать власть» в стране.

«Большая настоящая базовая вещь, без которой ничего делать дальше нельзя, это судебная реформа, которая позволит стране развиваться, которая нормализует ситуацию и в бизнесе, и которая сделает так, что любой другой президент, включая меня, не смог узурпировать власть на будущее», - заявил тогда Навальный, очевидно, имея в виду оговорку о двух сроках подряд для одного лица на главном государственном посту.

Политолог Гаспарян указал на нестыковки в заявлениях Навального по Конституции РФ

Публицист отметил, что основатель ФБК резко сменил позицию после того, как действующий президент России анонсировал ряд изменений в Конституцию, среди которых предложил убрать слово «подряд». Навальный у себя в Twitter назвал документ «омерзительным» и призвал не защищать его.

«Что касается разнообразных предлагаемых акций «в защиту Конституции». Конституция РФ — омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас всё отняли — от выборов до пенсий — и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать», — написал блогер.

Во время одного из прямых эфиров «России будущего» Навальный также раскритиковал предложенные поправки в Конституцию, отметил Гаспарян. Как считает публицист, Навальный запутался в собственных целях и не знает, как ему действовать дальше.

«Так что же это, бьюти-блогер и свои личные идеи называет идиотскими и жульническими? Или он просто запутался в желании поспорить с президентской инициативой. Сдается мне, что речь идет как раз о последнем», - подчеркнул политолог.

Политолог Гаспарян указал на нестыковки в заявлениях Навального по Конституции РФ

Напомним, что «переобувается» Навальный уже не в первый раз. Как отмечал Life.ru, блогер вместе с подчиненными ранее выступал в поддержку пенсионной реформы. Сотрудники ФБК говорили об этом на постоянной основе, в том числе в программных документах.

«Необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем», - отмечалось в программе партии Навального «Народный альянс».

Когда же пенсионная реформа все-таки была заявлена, основатель ФБК и его команда резко сменили позицию, назвав изменения «грабежом и дискредитацией меты о нормальной пенсионной реформе».

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Автор: Елена Ляхова
#россия #навальный #общество #конституция #гаспарян

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