Необходимые для детей онкопрепараты зарегистрируют за два месяца

Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, которые необходимы для лечения детей с онкологией. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских медучреждениях заканчиваются запасы необходимых препаратов для лечения рака у детей, в том числе самая большая проблема с «Онкаспаром» и «Цитарабином», которые применяют при терапии лейкозов​​​.

Минздрав РФ провел совещание с производителями препаратов, которые содержат вещество цитарабин, и договорились о поставках лекарств, чтобы обеспечить потребности пациентов на несколько месяцев.

«Идет разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках», — подчеркнул Михаил Мурашко.

По его словам,в ближайшие два месяца все процедуры завершатся, министерство проведет контроль качества и препараты поступят.