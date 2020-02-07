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17:16   7 Февраля 2020
Россия

Необходимые для детей онкопрепараты зарегистрируют за два месяца

Необходимые для детей онкопрепараты зарегистрируют за два месяца

Компании сдают на регистрацию досье по дозировкам препаратов, которые необходимы для лечения детей с онкологией. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских медучреждениях заканчиваются запасы необходимых препаратов для лечения рака у детей, в том числе самая большая проблема с «Онкаспаром» и «Цитарабином», которые применяют при терапии лейкозов​​​.

Минздрав РФ провел совещание с производителями препаратов, которые содержат вещество цитарабин, и договорились о поставках лекарств, чтобы обеспечить потребности пациентов на несколько месяцев.

«Идет разговор в первую очередь о ряде форм лекарственных препаратов и дозировках», — подчеркнул Михаил Мурашко.

По его словам,в ближайшие два месяца все процедуры завершатся, министерство проведет контроль качества и препараты поступят.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минздрав рф #лекарства #онкология

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