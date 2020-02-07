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17:18   7 Февраля 2020
Весь мир

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Информационное агентство «Синьхуа» сообщила, что в Китае удалось излечить от коронавируса 91-летнего мужчину, его госпитализировали 23 января в городе Ичан провинции Хубэй. 

«Я очень рад, что меня вылечили. Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку», — сказал мужчина.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. Власти страны сообщили о быстром распространении нового типа вируса Всемирной организации здравоохранения, которая через месяц объявила инфекцию опасной для человечества. Сегодня число зараженных превышает 30 тысяч человек, а выздоровели более полутора тысяч.

 

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Автор: Галина Кандинская
#китай #коронавирус

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