Самый пожилой больной вылечился от китайского коронавируса

Информационное агентство «Синьхуа» сообщила, что в Китае удалось излечить от коронавируса 91-летнего мужчину, его госпитализировали 23 января в городе Ичан провинции Хубэй.

«Я очень рад, что меня вылечили. Хочу поблагодарить врачей за их работу, а также организации всех уровней за заботу и поддержку», — сказал мужчина.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря. Власти страны сообщили о быстром распространении нового типа вируса Всемирной организации здравоохранения, которая через месяц объявила инфекцию опасной для человечества. Сегодня число зараженных превышает 30 тысяч человек, а выздоровели более полутора тысяч.