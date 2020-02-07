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16:56   7 Февраля 2020
Россия

Средний размер пенсии в 2019 году вырос на шесть процентов

Средний размер пенсии в 2019 году вырос на шесть процентов

Средний размер пенсий, назначенный в прошлом году, стал выше на шесть процентов, составив 14 163 рубля. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России, обнародованном в пятницу, 7 февраля. 

Согласно данным Росстата, средний размер пенсий, назначенных в декабре, составил 14 242 рубля. По сравнению с декабрем 2018 года показатель вырос на 6,2 процента, отмечает ведомство. 

Что касается реального размера назначенных в России пенсий по результатам 2019 года, он вырос на 1,5 процента по сравнению с предыдущим годом (с поправкой на инфляцию). 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #пенсия #общество #росстат

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