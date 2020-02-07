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16:46   7 Февраля 2020
Россия

РФ надеется на участие представительной делегации Аргентины на ПМЭФ-2020

РФ надеется на участие представительной делегации Аргентины на ПМЭФ-2020

Россия рассчитывает, что представительная делегация Аргентины поучаствует 3–6 июня в Петербургском международном экономическом форуме 2020 года. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, торгово-экономический диалог России и Аргентины как в период предыдущей администрации Маурисио Макри, так и сейчас находится в центре двусторонней повестки дня​​​. Практика показала, что именно с этой проблематики начинаются переговоры на высшем и высоком уровнях.

«В отношении участия Аргентины в ПМЭФ могу выразить надежду на то, что оно будет представительным. Соответствующие приглашения отправлены»,— резюмировал Дмитрий Феоктистов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #пмэф #аргентина

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