Навальный встретится в Риге с объявленным в розыск за кражу сотрудником ФБК

Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) блогер Алексей Навальный отправился в Ригу на встречу с объявленным в розыск сотрудником ФБК Никитой Кулаченковым.

Блогера заметили в московском аэропорту «Шереметьево» в ожидании рейса до Риги. По информации Telegram-канала «Товарищ майор», вылет состоялся в 10:45.

Как сообщает ФАН, Кулаченкова разыскивают за кражу картины «Плохой и хороший человек» художника Серея Сотова, которую нашли при обыске в квартире Навального. По данным следствия, картину похитили с центральной улицы города Владимира Кулаченков и другой сотрудник ФБК Григорий Албуров.

После возбуждения уголовного дела Кулаченков попросил политубежище в Литве. Однако в 2016 году году сотрудник ФБК провел несколько недель тюрьме на Кипре, после чего вернулся в Прибалтику где и находится по сей день.

30 января в Шереметьево заметили сотрудника ФБК Албурова, который улетел в Берлин и до сих пор не вернулся. Журналисты не смогли узнать у него цель поездки и он не смог опровергнуть информацию о том, что в Берлине встретится с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.