Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, планирует продлить вид на жительство, который должен закончиться в апреле. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

Напомним, что технический специалист и спецагент, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национального Эдвард Сноуден (АНБ) Соединенных Штатов. Сноуден в начале 2013 года передал ряд секретных данных государственной важности изданиям The Guardian и The Washington Post. Так, он сообщил всему миру о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами разных стран.