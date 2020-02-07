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16:40   7 Февраля 2020
Россия

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Сноуден планирует продлить вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, планирует продлить вид на жительство, который должен закончиться в апреле. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Анатолий Кучерена.

Напомним, что технический специалист и спецагент, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национального Эдвард Сноуден (АНБ) Соединенных Штатов. Сноуден в начале 2013 года передал ряд секретных данных государственной важности изданиям The Guardian и The Washington Post. Так, он сообщил всему миру о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами разных стран. 

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Автор: Галина Кандинская
#сноуден

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