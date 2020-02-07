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 ПНС Ливии признало, что перебрасываемые Турцией боевики осложнили криминальную обстановку

ПНС Ливии признало, что перебрасываемые Турцией боевики осложнили криминальную обстановку
17:00   7 Февраля 2020
Весь мир

ПНС Ливии признало, что перебрасываемые Турцией боевики осложнили криминальную обстановку

ПНС Ливии признало, что перебрасываемые Турцией боевики осложнили криминальную обстановку

Ситуация в ливийском Триполи накаляется все больше из-за перебрасываемых Турцией наемников. Директор центра изучения стран Ближнего Востока, эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров считает, что ситуация будет ухудшаться и дальше.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии было вынуждено созвать внеочередное собрание из-за вала жалоб жителей Триполи на превышение полномочий органами безопасности. Ситуация в столице Ливии стала ухудшаться вместе с прибытием в столицу протурецких наемников. Подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать провокации, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабят их дома и захватывают автомобили.

«Кто такие наемники Триполи? Это все протурецкие сирийские формирования, бандиты. Когда такие люди где-то появляются, говорить о стабильности не приходится. Им бы пограбить, получить наживу»,  — выразил свое мнение Багдасаров в беседе с «Народными новостями».

Несмотря на введенный в регионе режим перемирия, Турция продолжает перебрасывать в поддержку ПНС сирийских джихадистов. По последним данным, количество протурецких боевиков в Триполи сейчас уже выше шести тысяч человек. Международные эксперты сошлись во мнении, что турецкая интервенция расшатывает ситуацию в Ливии и провоцируя рост конфликтных настроений.

Россия и Европа решительно осуждают противозаконные действия Турции в Ливии. Дальнейшее вмешательство Анкары в дела африканской страны может привести к тому, что ливийцы выступят против ПНС единым фронтом.

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган помогает связанному с террористическими группировками ПНС (срок полномочий которого истек еще в 2018 году), перебрасывая в страну вооружение и боевиков в нарушение резолюций ООН. Против террористов, освеших в Триполи, проводит операцию Ливийская национальная армия (ЛНА). Ранее Эрдоган заявлял, что на стороне ЛНА выступает ЧВК «Вагнера». Правда, никаких подтверждений тому не предоставлялось. 4 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что во Всемирной организации нет никакой информации о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии. Зато в отчетах СБ ООН регулярно фигурирует турецкая техника, заброшенная в Триполи в обход эмбарго ООН.

Несмотря на то, что Турция отрицает переправку боевиков в Ливию, один из сирийских наемников ранее рассказал, что попал в Ливию на одном из турецких самолетов и видел в Триполи очень много турецких солдат, в том числе офицеров.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #турция #эрдоган #ливия #пнс ливии

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