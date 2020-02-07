Депутат Вострецов предлагает перенять опыт Европы по передаче продуктов нуждающимся

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возмутился критикой, которой подвергся его законопроект о фудшеринге — бесплатной раздаче продуктов питания с «пограничным» сроком хранения со стороны производителей и ритейлеров.

Ранее «Коммерсант» опубликовал законопроект, который подготовили депутаты «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев. Согласно возможным поправкам в Налоговый кодекс, указанным в документе, продукты с истекающим сроком реализации начнут отправлять на благотворительность. В правительстве нашлись депутаты, которым законопроект показался недоработанным и сырым, также парламентарии сочли, что он усложнит налоговое администрирование.

Автор законопроекта о фудшеринге депутат Сергей Вострецов считает, что нападки на документ беспочвенны. Парламентарий говорит, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу — навести порядок в мусороперерабатывающей отрасли, чем депутаты ГД уже занялись. Вострецов говорит, что подзаконные акты для того и существуют, чтобы производить дальнейшую регуляцию, так как полностью все прописать в федеральных законах невозможно.

«Ведомствам, которые в правительстве отвечают за данную тему, пора перестать перекладывать с больной головы на здоровую, прекратить занимать страусиную позицию и наконец-то начать работать», — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Парламентарий говорит, что в европейских странах уже много лет отдают продукты с завершающимся сроком годности на благотворительность, и никто от этого не страдает. По словам Вострецова, такие продукты нужно или раздавать, или перерабатывать, чтобы они не хранились на свалках.