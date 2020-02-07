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16:27   7 Февраля 2020
Россия

Депутат Вострецов предлагает перенять опыт Европы по передаче продуктов нуждающимся

Депутат Вострецов предлагает перенять опыт Европы по передаче продуктов нуждающимся

Депутат Госдумы Сергей Вострецов возмутился критикой, которой подвергся его законопроект о фудшеринге — бесплатной раздаче продуктов питания с «пограничным» сроком хранения со стороны производителей и ритейлеров. 

Ранее «Коммерсант» опубликовал законопроект, который подготовили депутаты «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев. Согласно возможным поправкам в Налоговый кодекс, указанным в документе, продукты с истекающим сроком реализации начнут отправлять на благотворительность. В правительстве нашлись депутаты, которым законопроект показался недоработанным и сырым, также парламентарии сочли, что он усложнит налоговое администрирование. 

Депутат Вострецов предлагает перенять опыт Европы по передаче продуктов нуждающимся

Автор законопроекта о фудшеринге депутат Сергей Вострецов считает, что нападки на документ беспочвенны. Парламентарий говорит, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу — навести порядок в мусороперерабатывающей отрасли, чем депутаты ГД уже занялись. Вострецов говорит, что подзаконные акты для того и существуют, чтобы производить дальнейшую регуляцию, так как полностью все прописать в федеральных законах невозможно. 

«Ведомствам, которые в правительстве отвечают за данную тему, пора перестать перекладывать с больной головы на здоровую, прекратить занимать страусиную позицию и наконец-то начать работать», — цитирует Вострецова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Депутат Вострецов предлагает перенять опыт Европы по передаче продуктов нуждающимся

Парламентарий говорит, что в европейских странах уже много лет отдают продукты с завершающимся сроком годности на благотворительность, и никто от этого не страдает. По словам Вострецова, такие продукты нужно или раздавать, или перерабатывать, чтобы они не хранились на свалках. 

«Мы предложили этот путь, а задача правительства его реализовать, за это им зарплату и платят», — подытожил он.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госдума #продукты #благотворительность #общество #вострецов

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