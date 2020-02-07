Участникам саммита «Арктика 2020 СПб» расскажут, куда инвестировать деньги

Четвертый международный Арктический саммит состоится 20–21 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге. Тема саммита «Арктика 2020 СПб» — «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». Организует мероприятие Арктическая академия наук как при информационной поддержке петербургского комитета по делам Арктики, так и содействии различных союзов и ассоциаций.

Главная цель — привлечь компании арктического сектора к инвестициям в инженерно-биологические, информационно-коммуникационные технологии, а также в региональные и отраслевые программы и проекты, в технику и кадры для арктических нужд.

Особое внимание на площадках саммита «Арктика 2020 СПб» уделят перспективам интеграции и кооперации Научно-образовательных центров, которые связанны с устойчивым развитием российской Арктической зоны. Отдельную секцию посвятят 200-летнему юбилею открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

«В рамках саммита пройдет масштабное культурное событие — открытие Международного фестиваля документального кино и мультимедиа «Молодая Арктика»», — добавил президент Арктической общественной академии наук Валерий Митько.

Первый инвестиционный Арктический саммит состоялся 27 февраля 2014 года, тогда Москву посетили более 200 делегатов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема развития Северного морского пути заинтересовала и представителей посольств Черногории, Замбии, Индонезии, Чехии, Чили и Турции.

Второй саммит провели 25 февраля 2015 года в Москве и посвятили проблемам развития нано и военно-промышленных разработок, коммуникационных технологий в разрезе потребностей арктических регионов. Мероприятие поддержало Министерство обороны РФ.

Третий саммит прошел в Петербурге на площадке Морского технического университета 14-15 февраля 2018 года. Мероприятие не только объединило лучшие практики проведения саммитов и конференции «Арктика 2016», но и расширило тематику обсуждаемых проблем с учетом современных вызовов.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.