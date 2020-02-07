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16:27   7 Февраля 2020
Россия

Участникам саммита «Арктика 2020 СПб» расскажут, куда инвестировать деньги

Участникам саммита «Арктика 2020 СПб» расскажут, куда инвестировать деньги

Четвертый международный Арктический саммит состоится 20–21 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге. Тема саммита «Арктика 2020 СПб»  — «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». Организует мероприятие Арктическая академия наук как при информационной поддержке петербургского комитета по делам Арктики, так и содействии различных союзов и ассоциаций.

Главная цель — привлечь компании арктического сектора к инвестициям в инженерно-биологические, информационно-коммуникационные технологии, а также в региональные и отраслевые программы и проекты, в технику и кадры для арктических нужд.

Особое внимание на площадках саммита «Арктика 2020 СПб» уделят перспективам интеграции и кооперации Научно-образовательных центров, которые связанны с устойчивым развитием российской Арктической зоны. Отдельную секцию посвятят 200-летнему юбилею открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

«В рамках саммита пройдет масштабное культурное событие  — открытие Международного фестиваля документального кино и мультимедиа «Молодая Арктика»»,  — добавил президент Арктической общественной академии наук Валерий Митько.

Участникам саммита «Арктика 2020 СПб» расскажут, куда инвестировать деньги

Первый инвестиционный Арктический саммит состоялся 27 февраля 2014 года, тогда Москву посетили более 200 делегатов из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема развития Северного морского пути заинтересовала и представителей посольств Черногории, Замбии, Индонезии, Чехии, Чили и Турции.

Второй саммит провели 25 февраля 2015 года в Москве и посвятили проблемам развития нано и военно-промышленных разработок, коммуникационных технологий в разрезе потребностей арктических регионов. Мероприятие поддержало Министерство обороны РФ.

Третий саммит прошел в Петербурге на площадке Морского технического университета 14-15 февраля 2018 года. Мероприятие не только объединило лучшие практики проведения саммитов и конференции «Арктика 2016», но и расширило тематику обсуждаемых проблем с учетом современных вызовов.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #арктика #саммит #общество

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