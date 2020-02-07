Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

Министры иностранных дел пяти государств, чьи граждане погибли в авиакатастрофе под Тегераном, планируют встретиться в Мюнхене 14-16 февраля в рамках конференции по безопасности. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу пяти министров иностранных дел наций, пострадавших от крушения нашего самолета в Иране», — процитировало Пристайко агентство «Укринформ», не называя страны.

Напомним, что трагедия с «Боингом» «Международных авиалиний Украины» произошла неподалеку от тегеранского международного аэропорта утром 8 января. Вскоре после вылета лайнер загорелся и рухнул, а затем выяснилось, что причиной стала ракета, которую по ошибке запустили в самолет иранские военные.