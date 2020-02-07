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15:36   7 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным обсудил исторические вопросы. Встреча двух президентов состоялась в Сочи в пятницу, 7 февраля. 

Лукашенко пошутил, что лидеры в разговоре дошли «до глубины седых времен». Также он сообщил, что на переговорах речь зашла не только о российско-белорусском сотрудничестве, но и о темах, которые касаются политики стран бывшего СССР и той политики, которую проводят эти страны. 

«Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — заявил глава Белоруссии после переговоров с Путиным тет-а-тет. 

По словам Лукашенко, когда в беседе дошли до современности, решили продолжать разговор в расширенном составе с членами делегации. Также он добавил, что в переговорах сделают паузу и дождутся тех членов российской делегации, которые не смогли попасть в Сочи из-за непогоды и сильного ветра, а приземлились в Минеральных водах. 

«Есть, о чем говорить, есть над чем работать», — резюмировал президент Белоруссии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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