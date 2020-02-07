Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Российский лидер Владимир Путин принял белорусского коллегу Александра Лукашенко в пятницу, 7 февраля, в Сочи. По словам президента РФ, поговорили полтора часа в формате тет-а-тет. Затронули многие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил Владимир Путин.