Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет
Российский лидер Владимир Путин принял белорусского коллегу Александра Лукашенко в пятницу, 7 февраля, в Сочи. По словам президента РФ, поговорили полтора часа в формате тет-а-тет. Затронули многие вопросы, которые представляют взаимный интерес.
«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил Владимир Путин.
#Сочи: Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко https://t.co/Tug2a3d4Rx pic.twitter.com/DQDvPo461S— Президент России (@KremlinRussia) February 7, 2020