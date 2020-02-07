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Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

 Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет
Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

 Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции
Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

 МИД Японии заявил, что карантин круизного лайнера закончится 19 февраля

МИД Японии заявил, что карантин круизного лайнера закончится 19 февраля
15:34   7 Февраля 2020
Россия

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Российский лидер Владимир Путин принял белорусского коллегу Александра Лукашенко в пятницу, 7 февраля, в Сочи. По словам президента РФ, поговорили полтора часа в формате тет-а-тет. Затронули многие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

«Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — отметил Владимир Путин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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