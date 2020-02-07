МИД Японии заявил, что карантин круизного лайнера закончится 19 февраля

В Министерстве иностранных дел Японии заявили, что карантин на круизном катере с зараженными коронавирусом, где оказались двое россиян закончится 19 февраля.

Круизный лайнер отправился в путешествие 20 января из Йокогамы и вернулся 3 февраля. На борту оказался 80-летний китаец, заразившийся коронавирусом, его сняли с рейса 25 января. В последствии еще у нескольких пассажиров был выявлен коронавирус.

Всего на лайнере находятся около 3700 человек, которые являются гражданами 50 стран, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.