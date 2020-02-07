Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

США плохо справились с операцией по спасению американцев из китайского города Ухань, пораженного коронавирусом. Пока американские дипломаты улетали домой с комфортом, обычные граждане оказались в хаосе, сообщает в своей статье газета The Washington Post, перевод которой опубликовало издание «ПолитРоссия».

По данным газеты, Вашингтон эвакуировал около 500 американцев, застрявших в районе Уханя. Спецоперация прошла, мягко говоря, негладко. Так, американцы были вынуждены провести около двух суток в китайском аэропорту.

«Для многих американцев, находившихся в аэропорту, эвакуация стала разочарованием, усугубленным тем фактом, что правительство США эвакуировало свое консульство в Ухане сразу же после того, как город оказался в центре смертельной вспышки коронавируса и был закрыт», — пишет Washington Post.

При этом Вашингтон обвинил во всем Пекин, хотя причиной неудачи стала никудышная организация дела. Чуть позже на выпады США ответила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что американское правительство не оказало никакой помощи, а лишь распространяло страх и панику.

Американская газета отметила профессионализм российских властей, которые также проводили эвакуацию, только сделали это намного лучше.