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 Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет
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15:21   7 Февраля 2020
Россия

Путин и Лукашенко после рабочего завтрака присоединились к белорусской делегации

Путин и Лукашенко после рабочего завтрака присоединились к белорусской делегации

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после рабочего завтрака в Сочи присоединились к делегациям.

7 февраля стороны проводят переговоры по актуальным вопросам взаимного сотрудничества, в том числе в рамках договора о Союзном государстве. Президенты встретились тет-а-тет, а позже присоединились к делегациям. В состав белорусской делегации входят первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол в Москве Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Российская делегация не присутствует на переговорах. Самолет представителями делегации и журналистами кремлевского пула вылетел из аэропорта Внуково в Москве на два часа позже из-за плохой погоды. Приземлиться в Сочи самолет тоже не смог, экипаж около часа дожидался в воздухе улучшения погоды и разрешения на посадку, но был вынужден приземлиться в аэропорту Минеральных вод в Ставропольском крае.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #сочи #лукашенко

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