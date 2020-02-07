Перегородившая дорогу автобусам с китайцами уральская пенсионерка попала на видео

Жительница Свердловской области перегородила дорогу автобусам, которые привезли в Свердловскую область китайцев, отправленных в регион на карантин. Женщина встала на пути автобусов и не хотела их пускать.

На записи видно, как пожилая женщина стоит на дороге по пути в санаторий и говорит: «Топчи — я не пущу». За рулем автобусов находятся люди в защитных костюмах и масках, передает телеканал «360». В результате женщину смог увести лишь охранник, но это далось ему с большим трудом: пенсионерка упорствовала и требовала ее «не тащить».

Ранее сообщалось, что в санаторий «Бодрость» под Екатеринбургом отправляют граждан Китая, чтобы проверить их на наличие коронавируса. Еще 6 февраля в санатории находились 87 постояльцев, но их выселили, сообщает администрация города. Деньги за неоказанные услуги людям пообещали вернуть.

В Китае количество зараженных новым типом коронавируса, вызывающего пневмонию, превысило 31 тысячу человек. По данным на утро 7 февраля, за время вспышки заболевания в КНР скончались 636 человек, выздоровели 1540.