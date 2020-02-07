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Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

 Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет
Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

 Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции
Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

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15:04   7 Февраля 2020
Весь мир

Зерно во всем мире сильно подешевело из-за коронавируса

Зерно во всем мире сильно подешевело из-за коронавируса

Мировые цены на зерно сильно упали из-за вспышки коронавируса, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

«Текущая ситуация выглядит так, что цена достигла пика — 231–232 доллара за тонну — и пошла вниз»,— сказал Рылько на конференции «Где маржа-2020».

Ранее иранский министр нефти Бижан Зангане заявил, что вспышка коронавируса снизила спроса на нефть со стороны второго по величине потребителя нефти в мире — Китая. Цены на нефть упали ниже 60 долларов за баррель.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа пневмонии 31 декабря. По данным на 7 февраля в 28 странах мира зафиксировали более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом. Жертвами пневмонии стали 618 человек, 817 выздоровели. 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#зерно #коронавирус

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