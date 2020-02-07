Макрон заявил о сокращении Францией ядерного арсенала до 300 боеголовок

Французский лидер Эмманюэль Макрон объявил о сокращении Парижем своего ядерного потенциала до 300 боеголовок. Об этом он заявил во время выступления перед офицерами-выпускниками военных учебных заведений в пятницу, 7 февраля.

«Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что странам Европы нельзя «оставаться зрителями» перед лицом возможной гонки ядерных вооружений. Он также призвал создать международную программу по контролю над вооружениями.

По его словам, в мире существует большой риск, что еще до 2021 года страны начнут масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере. Поэтому Макрон призвал европейские страны обратить внимание на область контроля над вооружениями в мире.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что мир недооценивает угрозу ядерной войны. По словам главы государства, ее опасность реальна, потому что сейчас разваливается международная система сдерживания вооружений.