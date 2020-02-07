Врио губернатора Пермского края реализует задуманные концепции до конца  

Временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в пятницу, 7 февраля, представил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. Дмитрий Махонин заявил, что не только не изменит концепцию масштабных проектов, но и реализует их до конца, чтобы жители почувствовали стабильность.

«Конечно, мы должны не жить одним днем и это планирование должно быть на восемь — десять лет. И только тогда люди почувствуют, что есть стабильность», — объяснил Махони.

По его словам, один из основных лозунгов деятельности — конкуренция во всем. Речь идет об образовании и экономике, о социальной и политической жизни. Дмитрий Махонин призвал всех к консолидации, потому что команда может сделать что-то полезное.

«Я рассчитываю на вашу поддержку, потому что в одиночку нам не справиться», — резюмировал врио губернатора Пермского края.