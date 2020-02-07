Ректор МГУ рассказал о госпитализации с температурой трех студентов из Китая

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о госпитализации с температурой трех студентов из Китая. По его словам, ранее из вуза уже госпитализировали шесть учащихся.

СМИ сообщили, что в Москве экстренно госпитализировали трех молодых людей, которые учатся в МГУ. Их забрали из общежития, так как у всех троих поднялась температура. Врачи сделают все необходимые анализы, несмотря на то, что у них выявлены признаки обычного ОРВИ. Шестеро ранее госпитализированных уже отпущены, у них признаков коронавируса не нашли.

«Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется», — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По словам Садовничего, на каникулы в Китай из МГУ уехали более двух тысяч студентов, им продлили отдых до марта. Всех, кто приезжает в столицу РФ, очень жестко проверяют.