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14:54   7 Февраля 2020
Россия

Ректор МГУ рассказал о госпитализации с температурой трех студентов из Китая

Ректор МГУ рассказал о госпитализации с температурой трех студентов из Китая

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о госпитализации с температурой трех студентов из Китая. По его словам, ранее из вуза уже госпитализировали шесть учащихся. 

СМИ сообщили, что в Москве экстренно госпитализировали трех молодых людей, которые учатся в МГУ. Их забрали из общежития, так как у всех троих поднялась температура. Врачи сделают все необходимые анализы, несмотря на то, что у них выявлены признаки обычного ОРВИ. Шестеро ранее госпитализированных уже отпущены, у них признаков коронавируса не нашли. 

«Абсолютно нет никаких тревог, все очень жестко контролируется», — заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По словам Садовничего, на каникулы в Китай из МГУ уехали более двух тысяч студентов, им продлили отдых до марта. Всех, кто приезжает в столицу РФ, очень жестко проверяют.

«Создан штаб, который работает круглосуточно. Создано специальное в нашем медицинском центре отделение с отдельным входом. Наняты и привлечены нужное количество врачей и каждый, независимо от того, как он вернулся, обязательно перед тем, как зайти в аудиторию или поселиться в общежитии, направляется в этот блок для обследования», — резюмировал глава вуза. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мгу #виктор садовничий #коронавирус

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