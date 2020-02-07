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 Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД
14:37   7 Февраля 2020
Весь мир

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Европейские страны должны стать участниками нового договора, касающегося ракет малой и средней дальности, поскольку речь идет о безопасности континента. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, ДРСМД более не действует, поэтому Париж хочет запустить расширенные дискуссии, где услышат голос Европы.

«Европа должна убедиться, что ее интересы учтут в разговорах о новом инструменте, который обеспечит стратегическую безопасность на нашем континенте»,  — объяснил президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что Париж хочет более широкий договор. Европейцы должны стать участниками и подписантами будущего договора РСМД.

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Автор: Анатолий Кубарев
#европа #общество #макрон #дрсмд

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