Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Европейские страны должны стать участниками нового договора, касающегося ракет малой и средней дальности, поскольку речь идет о безопасности континента. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, ДРСМД более не действует, поэтому Париж хочет запустить расширенные дискуссии, где услышат голос Европы.

«Европа должна убедиться, что ее интересы учтут в разговорах о новом инструменте, который обеспечит стратегическую безопасность на нашем континенте», — объяснил президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что Париж хочет более широкий договор. Европейцы должны стать участниками и подписантами будущего договора РСМД.