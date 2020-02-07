Россия ждет японского премьера Абэ на празднование 75-летия Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 7 февраля.

«Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы», — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее агентство Kyodo, ссылаясь на источник, проинформировало, что Абэ посетит в мае 2020 года Москву для участия в торжественных мероприятия. При этом либо 8, либо 10 мая будет проведен очередной саммит между главой японского правительства и президентом РФ Владимиром Путиным.