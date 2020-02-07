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Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

Газета The Washington Post привела в пример американцам эвакуацию россиян из Уханя

 Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет

Путин беседовал с Лукашенко полтора часа в формате тет-а-тет
Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

Лукашенко рассказал, что на переговорах с Путиным обсудил исторические вопросы

 Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции
Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

Главы МИД пяти государств планируют обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

 МИД Японии заявил, что карантин круизного лайнера закончится 19 февраля

МИД Японии заявил, что карантин круизного лайнера закончится 19 февраля
14:50   7 Февраля 2020
Россия

Россия ждет японского премьера Абэ на празднование 75-летия Победы

Россия ждет японского премьера Абэ на празднование 75-летия Победы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет премьер-министра Японии Синдзо Абэ на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 7 февраля. 

«Мы ждем господина Абэ на празднование 75-летия Победы», — сообщил пресс-секретарь российского лидера. 

Ранее агентство Kyodo, ссылаясь на источник, проинформировало, что Абэ посетит в мае 2020 года Москву для участия в торжественных мероприятия. При этом либо 8, либо 10 мая будет проведен очередной саммит между главой японского правительства и президентом РФ Владимиром Путиным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #япония #политика #общество #парад победы

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