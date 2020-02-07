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14:47   7 Февраля 2020
Весь мир

Посол РФ заявил, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях

Посол РФ заявил, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях

Деятельность российских инструкторов по подготовке военнослужащих Центрально-Африканской Республики (ЦАР) никак не противоречит законам обеих стран. Об этом посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко заявил ТАСС.

«Российские инструкторы работают в сфере подготовки кадров для армии и других силовых структур ЦАР по согласованию с СБ ООН. И их деятельность никак не противоречит ни законам РФ, ни законам ЦАР», — сказал он.

Титоренко подчеркнул, что российские инструкторы работают в ЦАР по согласованию с Советом Безопасности ООН.

В начале 2018 года пять военных и 170 гражданских инструкторов командировали в ЦАР для подготовки военнослужащих республики. В мае 2019 года сообщалось, что в ЦАР создали представительство российского военного ведомства при Министерстве национальной обороны республики для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Некоторые СМИ ( в основном прозападные) периодически сообщают о нахождении в ЦАР ЧВК «Вагнера», не предоставляя никаких доказательств этому. Власти ЦАР не раз заявляли, что в стране находятся военные и гражданские инструкторы из РФ, которые готовят солдат местной армии с согласия Совета Безопасности ООН.

Ранее Титоренко заявлял, что российские военные и гражданские инструкторы лишь обучают или переобучают вооруженные силы африканской страны, при этом Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу.

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Автор: Алина Бранцевич

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