Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие российской делегации на переговорах Владимира Путина и Александр Лукашенко в Сочи.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах. И вы его знаете», — пошутил официальный представитель Кремля.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах. И вы его знаете»: Песков об отсутствии российской делегации на переговорах Путина и Лукашенко pic.twitter.com/nzH8DRJR1G — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 7, 2020

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула с двухчасовым опозданием вылетел из аэропорта Внуково в Москве, взлету мешал сильный снежный буран и боковой ветер. Приземлиться в Сочи самолет тоже не смог, экипаж около часа дожидался в воздухе улучшения погоды и разрешения на посадку, но был вынужден приземлиться в аэропорту Минеральных вод в Ставропольском крае. Встреча Путина и Лукашенко продолжится без российской делегации.