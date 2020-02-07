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14:27   7 Февраля 2020
Россия

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие российской делегации на переговорах Владимира Путина и Александр Лукашенко в Сочи.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах. И вы его знаете», — пошутил официальный представитель Кремля. 

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула с двухчасовым опозданием вылетел из аэропорта Внуково в Москве, взлету мешал сильный снежный буран и боковой ветер. Приземлиться в Сочи самолет тоже не смог, экипаж около часа дожидался в воздухе улучшения погоды и разрешения на посадку, но был вынужден приземлиться в аэропорту Минеральных вод в Ставропольском крае. Встреча Путина и Лукашенко продолжится без российской делегации. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #сочи #лукашенко

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