Переброска сирийских наемников в Ливию мешает процессу урегулирования

Турецкие власти наращивают объемы вербовки сирийских джихадистов и отправки их в Ливию для участия в военном конфликте на стороне так называемого «Правительства национального согласия» (ПНС).

Как сообщает телеканал Libya al-Hadath Анкара открыла четыре новых центра по переброске боевиков в Ливию, вербуя для этого не только террористов, но и сирийских беженцев. Об этом рассказал представитель Сирийской северной демократической бригады Махмуд Хабиб. По его словам, в расположенных на территории Турции лагерях проживает порядка 300 тысяч сирийцев, просивших свои дома и бежавших от террористов. Им предлагают деньги за том, чтобы отправиться воевать в Ливию, и многие беженцы, не видя другой возможности улучшить свои тяжелые условия жизни, соглашаются.

Также Хабиб добавил, что турецкие спецслужбы держат под своим контролем в Сирии около 30 тысяч боевиков разных национальностей, большая часть из которых базируется сейчас в провинции Идлиб, на северо-западе САР. И для того, чтобы ускорить их переброску в Ливию Анкара открыла на севере Сирии четыре новых центра.

Ситуацию в беседе с информационным агентством Nation News прокомментировал старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизация МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зимин. По его словам, привлечение дополнительных наемников в Ливию грозит усилением кризиса в стране.

«Такого рода переброска (наемников) наносит ущерб ситуации в самой Ливии, стороны конфликта должны решать свои проблемы друг с другом без вмешательства извне. Если такой фактор вмешательства будет и дальше присутствовать, это приведет к продлению внутреннего конфликта, отсрочит принятие любого политического решения», — отметил эксперт.

Также он добавил, что ситуацию усугубляет еще и тот фактор, что часть завербованных наемников, это покинувшие родную страну сирийские беженцы.

«Люди с начала кризиса в Сирии, ставшие беженцами по разным причинам, в виду их безвыходного положения превращаются в боевиков, часть из них против их желания. Их отправляют в лагеря, потом появляются какие-то люди рекрутировать их. Некоторые попадаются на эту удочку. Потом становятся более профессиональными, и назад пути у них просто нет», — пояснил Зимин.

Стремление Анкары продолжать оказывать военное и политическое вмешательство во внутренние ливийские дела, препятствует попыткам положить конец боевым действиям и восстановить мирную жизнь в стране. Международная общественность осуждает подобные действия Анкары и напоминает Турции о том, что она нарушает действующее с 2011 года эмбарго на поставку оружия и боеприпасов в Ливию.

Напомним, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) выступает ЧВК «Вагнера», не подкрепив свои слова никакими доказательствами. В начале текущей недели, 4 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что во Всемирной организации нет никакой информации о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии.