Российская делегация не сможет поучаствовать в сочинских переговорах Путина и Лукашенко

Российская делегация не сможет поучаствовать в сегодняшних переговорах президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи из-за непогоды.

Самолет с российской делегацией, в которую входят глав Минэнерго Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич с двухчасовым опозданием вылетел из столичного аэропорта Внуково, так как в Москве бушевал сильный снежный буран и боковой ветер, мешающий взлету воздушного судна. Приземлиться в Сочи самолет также не смог, пилоты около часа дожидались в воздухе улучшения погоды и разрешения на посадку, но были вынуждены приземлиться в аэропорту Минеральных вод в Ставропольском крае.

В Сочи погода стремительно ухудшается, идет сильный дождь, в горных районах накануне прошел снег. Переговоры президентов РФ и Белоруссии продолжатся в Сочи без участия делегации из РФ, передает «Интерфакс».