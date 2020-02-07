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 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

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14:22   7 Февраля 2020
Россия

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Татьяна Максимова, оставившая дочку жить в клинике на протяжении пяти лет, подала жалобу на судью Пресненского суда Наталью Каржавину, которая вынесла решение ограничить родителей ребенка в правах. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС.

«Прошу инициировать привлечение федерального судьи Пресненского районного суда Москвы Каржавиной Н. С. к дисциплинарной ответственности за допущенные процессуальные нарушения», — приводит цитату из жалобы матери агентство. 

Претензия женщины состоит в том, что судья рассмотрела дело в ее отсутствие, хотя она находилась в больнице. Кроме этого, Каржавина отказала в проведении судмедэкспертизы с физическим осмотром ребенка и не приняла ходатайства об истребовании письменных доказательств по делу, заявленных адвокатами Максимовой. Эти факты, по мнению Максимовой, являются нарушением норм ГПК РФ. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #общество #мать и дочь

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