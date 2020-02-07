Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе встретиться с армянским, венгерским и суданским премьер-министрами — Николом Пашиняном, Виктором Орбаном и Абдаллой Хамдуком. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, в понедельник, 11 февраля, Ангела Меркель примет венгерского премьера Виктора Орбана​​​., чтобы обсудить двусторонние отношения Берлина и Будапешта Также стороны затронут политические и международные вопросы. В четверг, 13 февраля, в Берлин прилетит армянски премьер Никол Пашинян.

«Темы переговоров — двусторонние отношения, экономическое взаимодействие, а также вопросы внешней политики и политики безопасности», — добавила Ульрике Деммер.

В пятницу, 14 февраля, канцлер Германии также встретится с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком.