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14:14   7 Февраля 2020
Весь мир

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе встретиться с армянским, венгерским и суданским премьер-министрами  — Николом Пашиняном, Виктором Орбаном и Абдаллой Хамдуком. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, в понедельник, 11 февраля, Ангела Меркель примет венгерского премьера Виктора Орбана​​​., чтобы обсудить двусторонние отношения Берлина и Будапешта Также стороны затронут политические и международные вопросы. В четверг, 13 февраля, в Берлин прилетит армянски премьер Никол Пашинян.

«Темы переговоров  — двусторонние отношения, экономическое взаимодействие, а также вопросы внешней политики и политики безопасности»,  — добавила Ульрике Деммер. 

В пятницу, 14 февраля, канцлер Германии также встретится с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком.

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Автор: Анатолий Кубарев
#меркель #армения #общество #венгрия

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