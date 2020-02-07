Глава «ПолитРоссии» призвал блокировать Twitter и Facebook в РФ

Компании Twitter и Facebook продолжают нарушать российское законодательство и отказываются следовать предписаниям российского суда. Главный редактор интернет-издания «ПолитРоссия» Руслан Осташко уверен, что РФ слишком мягко обходится с нарушителями.

В июле 2016 года по инициативе депутата Ирины Яровой в России приняли закон, по которому все иностранные интернет-ресурсы обязаны предоставлять данные о российских пользователях силовым структурам РФ. Западные сервисы отказываются следовать законодательству РФ. Против Twitter и Facebook завели административные дела, однако компаниям уже не раз удавалось отделаться небольшими штрафами. Осташко уверен, что такое поведение этих сервисов подвергает опасности российских пользователей.

«Это (предоставление России информации о пользователях – ред.) необходимо в случае каких-либо угроз, а также для борьбы с терроризмом и раскрытия преступлений. Отсутствие возможности получать такую информацию дает возможность злоумышленникам использовать эти ресурсы без рисков того, что они будут разоблачены. Естественно, это ненормальная ситуация», – объяснил политолог в беседе с ФАН.

Осташко напомнил, что РФ уже заблокировала сервис LinkedIn на территории всей страны. По мнению политолога, с Twitter и Facebook пока не получается бороться также эффективно из-за того, что компании очень большие и ими пользуется очень много россиян. Осташко предлагает усилить меры борьбы с Twitter и Facebook по примеру Китая, который сразу блокирует нарушающие закон интернет-сервисы.

«Эти сервисы уверены, что никакого запрета и блокировки не будет, а эти мелкие штрафы, которые прописаны согласно нашему законодательству, для этих мегакорпораций — деньги «ни о чем». Им проще заплатить штраф, чем выполнить предписание. Я думаю, что после штрафа должна быть прописана возможность блокировки этих ресурсов по примеру Китая. Большая часть их прибыли генерируется в России, поэтому я думаю, что они прислушаются», — пояснил Осташко.

В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Facebook и Twitter официальный запрос с требованием предоставить отчет о локализации базы данных российских пользователей. Ответа российское ведомство не получило. В дальнейшем в отношении иностранных компаний было заведено административное производство. Как сообщили в РКН, при подписании административного протокола присутствовал только представитель Twitter.