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13:52   7 Февраля 2020
Россия

Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве, информацию об этом подтвердила пресс-служба ГИТИС. 

Гаркалина госпитализировали с высокой температурой и одышкой, медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких. Сейчас актер находится в одной из столичных больниц. Подробностей о его состоянии пока нет. 

Народному артисту РФ Валерию Гаркалину 65 лет, он известен своими актерскими работами в фильмах  «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат». Актер преподает на кафере эстрадного искусства ГИТИС, а также является художественным руководителем театральной мастерской. В 2008 году перенес два тяжелых инфаркта.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #госпитализация #общество #гаркалин

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