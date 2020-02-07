Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве, информацию об этом подтвердила пресс-служба ГИТИС.

Гаркалина госпитализировали с высокой температурой и одышкой, медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких. Сейчас актер находится в одной из столичных больниц. Подробностей о его состоянии пока нет.

Народному артисту РФ Валерию Гаркалину 65 лет, он известен своими актерскими работами в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат». Актер преподает на кафере эстрадного искусства ГИТИС, а также является художественным руководителем театральной мастерской. В 2008 году перенес два тяжелых инфаркта.