Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
13:54   7 Февраля 2020
Россия

Власти ярославского Тутаева согласились отключить отопление в администрации

Власти ярославского Тутаева согласились отключить отопление в администрации

Необходимо перенаправить тепло в жилые дома, где батареи почти остыли из-за аварии на котельной. Об этом сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. По его словам, городские власти согласились отключить отопление в офисах, чтобы увеличить температуру в системе отопления многоквартирных домов правобережной части Тутаева.

«В Тутаеве отключается горячее водоснабжение и ограничивается теплоснабжение в административных зданиях», — сказал Дмитрий Юнусов.

Первым зданием, в котором отключили отопление, стала администрация района на улице Романовской, продолжил Юнусов. Теперь сотрудники администрации работают в кабинетах в шубах и дубленках. К акции #отдадимТеплоЛюдям присоединились 12 организаций. Городские власти отключают горячую воду в домах в той части гутаева, которую не затронула авария.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#отопление #общество #ярославская область #тутаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...