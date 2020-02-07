Власти ярославского Тутаева согласились отключить отопление в администрации

Необходимо перенаправить тепло в жилые дома, где батареи почти остыли из-за аварии на котельной. Об этом сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. По его словам, городские власти согласились отключить отопление в офисах, чтобы увеличить температуру в системе отопления многоквартирных домов правобережной части Тутаева.

«В Тутаеве отключается горячее водоснабжение и ограничивается теплоснабжение в административных зданиях», — сказал Дмитрий Юнусов.

Первым зданием, в котором отключили отопление, стала администрация района на улице Романовской, продолжил Юнусов. Теперь сотрудники администрации работают в кабинетах в шубах и дубленках. К акции #отдадимТеплоЛюдям присоединились 12 организаций. Городские власти отключают горячую воду в домах в той части гутаева, которую не затронула авария.