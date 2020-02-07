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13:43   7 Февраля 2020
Россия

ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

Центральный Банк РФ снизил ключевую ставку до шести процентов. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters.

Экономисты ждали снижения ставки из-за продолжающегося замедления инфляции. В то же время, на неизменность ставки указывали множество факторов, в том числе массовая эпидемия коронавируса, смена российского правительства, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры социальной поддержки, которые подразумевают дополнительные расходы бюджета. Кроме того, 5 февраля ЦБ и первый вице-премьер Андрей Белоусов объявили о создании совместной рабочей группы – механизма консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. По заверениям ЦБ, новый орган не должен повлиять на независимость Центробанка. 

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с  процентов до шести с половиной процента годовых. Предполагается, что следом за ключевой ставкой снизятся ставки по ипотеке и банковским вкладам.

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Автор: Алина Бранцевич
#цб #ставка по кредитам

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