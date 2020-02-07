ЦБ снизил ключевую ставку до шести процентов

Центральный Банк РФ снизил ключевую ставку до шести процентов. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters.

Экономисты ждали снижения ставки из-за продолжающегося замедления инфляции. В то же время, на неизменность ставки указывали множество факторов, в том числе массовая эпидемия коронавируса, смена российского правительства, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры социальной поддержки, которые подразумевают дополнительные расходы бюджета. Кроме того, 5 февраля ЦБ и первый вице-премьер Андрей Белоусов объявили о создании совместной рабочей группы – механизма консультаций для поддержки макроэкономической стабильности. По заверениям ЦБ, новый орган не должен повлиять на независимость Центробанка.

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября. Тогда ЦБ изменил ее с процентов до шести с половиной процента годовых. Предполагается, что следом за ключевой ставкой снизятся ставки по ипотеке и банковским вкладам.