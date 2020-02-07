Компания МТС заявила о восстановлении работы оператора после сбоя, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Ранее

Днем в пятницу. 7 февраля, сервис Downdetector, отслеживающий сбои в работе приложений, сообщил о сбое в работе мобильного оператора МТС в Москве и Петербурге. У ряда пользователей наблюдались проблемы с сетью, другие жаловались на отсутствие подключения к интернету. Кроме того, на сбой жаловались жители Рязани, Воронежа, Твери, Ярославля и Московской области.