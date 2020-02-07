Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
13:35   7 Февраля 2020
Россия

Компания МТС заявила о восстановлении работы оператора после сбоя

Компания МТС заявила о восстановлении работы оператора после сбоя

Компания МТС заявила о восстановлении работы оператора после сбоя, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Ранее 

Днем в пятницу. 7 февраля, сервис Downdetector, отслеживающий сбои в работе приложений, сообщил о сбое в работе мобильного оператора МТС в Москве и Петербурге. У ряда пользователей наблюдались проблемы с сетью, другие жаловались на отсутствие подключения к интернету. Кроме того, на сбой жаловались жители Рязани, Воронежа, Твери, Ярославля и Московской области. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мтс #общество #сбой

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...