Украина не пустила Игоря Ливанова на гастроли

Пограничники не пустили актера Игоря Ливанова на Украину. Информацию об этом подтвердил сам россиянин в комментарии для РИА Новости в пятницу, 7 февраля.

Ливанов подтвердил агентству информацию о том, что был задержан на границе. Он подчеркнул, что ему сделали запрет на три года, однако у него нет желания бороться с тем, чтобы его туда пустили.

«Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — сказал он.

Ранее в украинском МВД сообщили, что двум российским актерам запрещен въезд на территорию Украины сроком на десять лет. Еще четырем — на три года. Речь шла о Павле Баршаке, Игоре Ливанове и Елене Кориковой, которые были задержаны на украино-молдавской границе и не смогли выступить на гастролях.