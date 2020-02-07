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13:52   7 Февраля 2020
Россия

Украина не пустила Игоря Ливанова на гастроли

Украина не пустила Игоря Ливанова на гастроли

Пограничники не пустили актера Игоря Ливанова на Украину. Информацию об этом подтвердил сам россиянин в комментарии для РИА Новости в пятницу, 7 февраля. 

Ливанов подтвердил агентству информацию о том, что был задержан на границе. Он подчеркнул, что ему сделали запрет на три года, однако у него нет желания бороться с тем, чтобы его туда пустили. 

«Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе – это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос "чей Крым?". Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — сказал он.

Ранее в украинском МВД сообщили, что двум российским актерам запрещен въезд на территорию Украины сроком на десять лет. Еще четырем — на три года. Речь шла о Павле Баршаке, Игоре Ливанове и Елене Кориковой, которые были задержаны на украино-молдавской границе и не смогли выступить на гастролях.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #ливанов

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