Турция и РФ приостановили совместное патрулирование в Сирии из-за плохой погоды

Турция и Россия приостановили совместное патрулирование на севере Сирии из-за погодных условий, а не из-за атак в Идлибе, сообщил источник в силовых структурах Турции.

Ранее стало известно, что Российская сторона проводит патруль сирийско-турецкой границы без участия турецких партнеров. Военная полиция РФ также продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо, армейская авиация провела воздушное патрулирование.

22 октября президент РФ владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, по которому обязались регулярно проводить совместное патрулирование «зоны безопасности» на сирийской стороне границы. Россия и Турция начали совместное патрулирование в намеченных районах с 1 ноября.