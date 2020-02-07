Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

Песков прокомментировал отсутствие делегации из РФ на переговорах Путина и Лукашенко

 Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью

Женщина, бросившая дочь на пять лет в московской клинике, пожаловалась на судью
Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

Белорусский оператор «Дружбы» ​​​​​​​отремонтировал перекачивающие станции

 Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране

Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок в стране
Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

Макрон призвал европейцев стать участниками нового ДРСМД

 Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана

Меркель на следующей неделе встретится с премьерами Венгрии, Армении и Судана
13:39   7 Февраля 2020
Весь мир

Макрон заявил, что России и Франции необходим диалог по коллективной безопасности

Макрон заявил, что России и Франции необходим диалог по коллективной безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля заявил, что считает необходимым диалог с Россией о коллективной безопасности.  Об этом сообщил во время выступления, которое транслирует Le Figaro.

«Диалог с Россией по коллективной безопасности необходим, он займет годы», — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что ожидает, что Россия будет конструктивным игроком и назвал свою главную цель в отношении РФ: «улучшение условий коллективной безопасности и стабильности Европы».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#франция #рф #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...