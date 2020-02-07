Макрон заявил, что России и Франции необходим диалог по коллективной безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля заявил, что считает необходимым диалог с Россией о коллективной безопасности. Об этом сообщил во время выступления, которое транслирует Le Figaro.

«Диалог с Россией по коллективной безопасности необходим, он займет годы», — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что ожидает, что Россия будет конструктивным игроком и назвал свою главную цель в отношении РФ: «улучшение условий коллективной безопасности и стабильности Европы».