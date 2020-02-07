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14:09   7 Февраля 2020
Россия

Соловьев объяснил отказ в интервью Дудю тем, что вопросы для него пишет Ходорковский

Соловьев объяснил отказ в интервью Дудю тем, что вопросы для него пишет Ходорковский

Тележурналист Владимир Соловьев объяснил, почему отказал Юрию Дудю, который оставил ему «большое сообщение на телефоне» с просьбой дать интервью для его YouTube-канала. Об этом в пятницу сообщает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Соловьев в эфире Радио «КП» усомнился в том, что «лидерством мнений для молодежи», которым Дудь так бравирует, действительно заслуживает внимания, и добавил, что, возможно, на его YouTube-канале накручивается число просмотров и подписчиков.

По словам телеведущего, он считает, что сам Юрий Дудь не имеет элементарных знаний, не способен ничего «генерить» самостоятельно, и вообще «пустой». К тому же вопросы для «молодежного» Дудя, по словам Соловьева, пишут «старые редакторы».

«Если Ходорковский хочет меня о чем-то спросить, зачем Дудь?», — подчеркнул журналист.

Соловьев объяснил отказ в интервью Дудю тем, что вопросы для него пишет Ходорковский

Соловьев также предположил, что Дудя планировали подсунуть псевдолибералам в качестве нового «кумира молодежи» вместо блогера Алексея Навального, который уже староват для подрастающего поколения. Но Дудь «не сработал» и теперь Ходорковский и его сторонники, пытающиеся найти возможность влиять на российскую молодежь, делают основную ставку на студента-экстремиста Егора Жукова, которому сейчас 21 год. Однако и это, по мнению Соловьева, не продлится долго.

«Он самовлюбленный. В нем нет обаяния. И в нем видно, что все это пройдет, как только в жизни появится девочка. А пока это все неглубокое, и в этом проблема. Образование нужно, глубина, жизненный опыт – вот это подкупает в людях», — подчеркнул Соловьев.

Ранее журналист прокомментировал награждение блогера Дудя из рук Ходорковского, напомнив, что руки олигарха «заляпаны кровью». Таким образом Соловьев напомнил и об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, организованное подельниками Ходорковского, и о гибели троих российских журналистов в Центральноафриканской республике.

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Автор: Александр Люблинский
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