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13:24   7 Февраля 2020
Россия

Подразделения по борьбе с киберпреступностью заработали в МВД России

Подразделения по борьбе с киберпреступностью заработали в МВД России

Специальные подразделения для борьбы с преступлениями, связанными с информационно-телекоммуникационными технологиями, появились в МВД России. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

По данным агентства, соответствующие подразделения вошли в состав структур следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия. 

Как сообщают в ведомстве, новые подразделения были созданы в связи с участившимися уголовно-наказуемыми деяниями в данной категории. Отмечается, что в прошлом году было совершено почти 300 тысяч киберпреступлений. 

Только за январь — сентябрь 2019 года ущерб от киберпреступлений в России составил более 10 миллиардов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, создание подразделений по борьбе с IT-преступлениями анонсировала официальный представитель министерства Ирина Волк в ноябре прошлого года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #мвд #общество #кибербезопасность #киберпреступность

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