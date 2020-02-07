Подразделения по борьбе с киберпреступностью заработали в МВД России

Специальные подразделения для борьбы с преступлениями, связанными с информационно-телекоммуникационными технологиями, появились в МВД России. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, соответствующие подразделения вошли в состав структур следственного департамента и территориальных органов предварительного следствия.

Как сообщают в ведомстве, новые подразделения были созданы в связи с участившимися уголовно-наказуемыми деяниями в данной категории. Отмечается, что в прошлом году было совершено почти 300 тысяч киберпреступлений.

Только за январь — сентябрь 2019 года ущерб от киберпреступлений в России составил более 10 миллиардов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, создание подразделений по борьбе с IT-преступлениями анонсировала официальный представитель министерства Ирина Волк в ноябре прошлого года.